Житомир затопило после ливня: люди добираются вплавь на матрасах и гидроциклах. Фото, видео

После сильного дождя в воскресенье, 30 мая, улицы Житомира накрыло водой. Жителям пришлось выходить из положения, используя надувные матрасы и гидроциклы.

Об этом сообщил портал Житомир.Info. Редакция опубликовала ролики очевидцев настоящего коллапса в центральных и спальных районах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщается, традиционно ливневые системы не справились с непогодой на пересечении улиц Грушевского и Покровской. Транспорт заблокирован, пешеходам, которые рискнули бросить вызов наводнению, вода доходит до колен.

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Тем временем наиболее отчаянные житомирцы используют ситуацию максимально выгодно и превратили воскресный выходной в летний курорт: взяли матрасы и гироскутеры и предались водным забавам.

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