Кривой Рог затопило после сильного дождя. Фото и видео

В субботу, 29 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области прошел сильный дождь, в результате чего большинство улиц города находятся в состоянии потопа. В сети появилось видео, как люди вынуждены разуваться, чтобы добираться домой пешком.

Об этом сообщила Телевизионная служба новостей. В частности, журналисты оказались рядом с торговым центром "Виктория Плаза" на улице Лермонтова, где покупателей буквально заблокировала непогода (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Заблокированные оба входа/выхода к ТЦ. Люди, которые там находились, не могут добраться домой, не промокнув "до нитки". Некоторые ожидают, пока вода сойдет, а другие разуваются и идут босиком в воде. Затопило и сам торговый центр – с потолка капает вода", – указано в сообщении.

Видео дня

Также, в связи со сложившейся ситуацией, в городе отменили трамвайное движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму из-за сильных ливней Симферополь буквально ушел под воду.