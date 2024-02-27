Женщин наказывали даже тюрьмой: почему в СССР запрещали браки с иностранцами

Сейчас браки с иностранцами кажутся нам делом обыденным – главное, чтобы в паре была любовь и взаимопонимание, а не правильное гражданство молодоженов. Но в Советском Союзе за такое можно было получить наказание, для женщин доходило до тюрьмы.

В чем заключалась причина столь строгой меры пресечения, разбирался OBOZ.UA. Корни проблемы крылись в ситуации после Второй мировой войны.

Как во время войны оказывались за границей

Ее завершение многие советские граждане по разным причинам встретили за пределами государства. Так часть мужчин (женщин тоже, но в меньшей степени) на тот момент находились в составе Красной армии, освобождавшей Европу от гитлеровских войск. Знакомства и даже браки с иностранками не были для них единичными.

Женщины чаще во время войны оказывались за границей из-за того, что нацисты вывозили их с оккупированных территорий на принудительные работы в Германию или другие подконтрольные страны. Такие люди назывались остарбайтерами. Конечно, у них завязывались отношения с местными, которые могли приводить к бракам.

Сталинский закон о браках с иностранцами

Тем временем в СССР после войны наблюдался огромный демографический кризис. Значительная часть населения погибла, а для восстановления страны требовались рабочие руки. Поэтому государство приняло решение любой ценой возвращать женщин домой. Так в 1947 году появился закон, приравнивавший брак с иностранцем к антисоветской деятельности и даже шпионажу. Формально таким образом власти пытались оградить советских женщин от якобы дискриминации за границей, в реальности же делали невозможным их пребывание за пределами родины и обрезали даже потенциальную возможность для выезда в будущем.

Помимо прочего закон предусматривал также автоматическое признание уже заключенных браков недействительными. Женщины должны были покинуть своих мужей и вернуться в СССР. За невыполнение этих требований предполагалось наказание лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Виновными при этом признавались не только вступившие в официальный брак женщины, но и те, которые просто совместно жили с иностранцами. А значит, под суд можно было попасть просто за роман.

В то же время на государственном уровне вводилась репрессивная демографическая политика. Гражданам СССР усложняли разводы и запрещали аборты.

Известна история артистки Зои Федоровой. Она была в отношениях с американским дипломатом, которому родила дочь. За это она была обвинена в шпионаже и приговорена к 25 годам за решеткой. Из них она отсидела 10, после чего была помилована. Актриса Татьяна Федорова за брак с иностранцем получила 10 лет заключения за "антисоветскую деятельность".

Новый семейный кодекс

Несколько изменилась ситуация в 1969 году, когда в СССР был принят новый семейный кодекс. В нем уже не было репрессивных статей о создании семьи с представителем другой страны. Но жизнь женщинам это сильно не облегчило.

Во-первых, уехать за границу, а значит и познакомиться с иностранцем, для советской женщины было почти невозможно. Если же это удавалось, для получения разрешения на такой брак нужно было собрать невероятное количество документов и в каждой инстанции объяснить, почему ты женишься на иностранце и зачем, а это было весьма унизительно. Ну и, наконец, зарегистрировать такие отношения было возможно только в нескольких ЗАГСах на всей огромной территории СССР, что тоже служило большим препятствием.

Законодательство оставляло еще одну возможность вступить в брак с иностранцем. Можно было отказаться от советского гражданства. Но, во-первых, процедура тоже была связана с огромным количеством бумаг и бюрократических процедур. Во-вторых, выход из советского гражданства автоматически означал почти полное прекращение общения с оставшейся в СССР семьей. Поэтому женщин ставили перед практически невозможным выбором – либо уехать за границу с любимым мужчиной, либо сохранить связь с родными.

Эти препятствия удалось снять только после 1991, когда развалился Советский Союз. Лишь с того момента на женщин, которые женились на иностранцах, перестали смотреть, как на изменниц родины, а интернациональные браки стали нормой.

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