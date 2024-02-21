Почему в СССР все женщины носили платки: объяснение непонятного 'тренда'

В СССР о моде говорили мало, а текстильная промышленность работала над изготовлением однообразных вещей. Однако существовали и так называемые тренды: вообразить советскую женщину без платка было практически невозможно. Их связывали под подбородком, на затылке или обматывали вокруг шеи.

Сначала это были обычные косынки, потом – шали, которые набрасывали на плечи. OBOZ.UA разбирался, почему в СССР все женщины носили платки и откуда возник этот массовый тренд.

Считалось, что советская женщина не должна иметь "буржуазно-мещанских" наклонностей. Ее основная роль – рождение и воспитание детей. Добавьте к этому ежедневную работу, бытовые хлопоты, очереди, в которых нужно выстоять, ужин, который нужно приготовить – и, естественно, какая истощенная бесконечными делами женщина будет беспокоиться о своем внешнем виде?

Платок стал в том числе и элементом равенства: их носили все – от колхозниц до женщин партийной номенклатуры. Последние, все же были "равнее", поэтому и платки их были из дорогих и качественных материалов.

После 1917 года изящные женские шляпки стали символами буржуазии, праздности и "загнивающего капитализма". Элегантные головные уборы не вписывались в новую систему ценностей – так на смену им пришли платки.

Советская идеология всячески популяризировала платки и было на то несколько причин. Аксессуар стал продолжением идейности всех советских граждан. Сакральное значение придавали платкам красного цвета. Типичную пролетарскую женщину трудно представить без косынки.

Поскольку шляпы стали символом "гнилого капитализма", нужно было срочно найти замену. Сначала это были обычные теплые платки, имевшие и практичную цель – они помогали убирать волосы, чтобы они не мешали в процессе тяжелой работы.

В условиях дефицита, когда достать, например, ободки или заколки для волос было практически невозможно, платки стали общедоступным головным убором. Ткани, кстати, использовались самые простые – качественные материалы были просто недоступны.

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