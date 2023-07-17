Жара в Украине достигнет +36, но будут грозы: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

С начала новой недели в Украине ожидается существенное повышение температуры – в большинстве регионов будет жара выше +30 градусов. Однако синоптики также прогнозируют грозовые дожди во многих областях нашей страны.

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В последующие три дня сухо будет только в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 17 июля, дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях. Несмотря на осадки температура воздуха достигнет 30-32 градусов.

В остальных регионах нашей страны в течение дня ожидается переменная облачность. Жарко будет во всех областях – столбики термометров покажут до +33 градусов.

Во вторник, 18 июля, грозовые дожди переместятся во многие регионы. Осадков не предвидится только в части южных и восточных областей, а также в Крыму.

Дожди принесут в этот день небольшое снижение температуры в части областей. На западе и севере страны ожидается 25-27 градусов тепла в течение дня. В то же время жара сохранится в центральных и восточных областях Украины.

На юге нашей страны 18 июля синоптики прогнозируют аномальную жару до +36 градусов несмотря на грозовые дожди в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве в этот день также ожидаются дожди с грозами. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +27 градусов.

В среду, 19 июля, дожди отступят почти со всей территории Украины. Грозы в этот день возможны только в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Температура воздуха на западе страны прогреется до 25-28 градусов.

В центре, на севере и востоке Украины в течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров будут показывать 25-27 градусов тепла.

Выше +30 градусов ожидается в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму – в течение дня температура составит 29-31 градуса тепла.

Напомним, в середине июля на Земле ожидается мощная магнитная буря, которая продлится 4 дня подряд, с 16 по 19 июля. Эта магнитная буря будет средней интенсивности и может повлиять на людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле и августе 2023 году синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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