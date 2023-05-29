Жара или грозы? Синоптик дал подробный прогноз на начало июня в Украине. Карта

На этой неделе в Украине будет наблюдаться поле повышенного давления. Таким образом, погода ожидается достаточно стабильной, без резких перепадов температуры и значительных осадков.

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Впрочем, небольшой, местами умеренный дождь все же возможен. Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 29 мая, ночью осадков в Украине не ожидается, днем в южных областях, на Донбассе и в Карпатах пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. В других областях сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов в западных и северных областях, +11...+16 в других областях. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, на юге до +23...+28.

Во вторник, 30 мая, в южных и восточных частях страны, кроме Одесской области, ожидаются грозы, а во второй половине дня также начнутся осадки на крайнем западе. На остальной территории страны сухая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, на юге и востоке +10...+15, днем +20...+25 градусов.

В среду, 31 мая, ночью на крайнем востоке и Черниговской области возможен небольшой дождь, днем в центральных и южных областях кратковременный небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23, на юге до +26.

В четверг, 1 июня, на севере Левобережья страны пройдут грозы, при этом на большей части Украины без осадков. Ветер северо-западный, скорость 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23.

В пятницу, 2 июня, в Украине практически без осадков, лишь днем на западе небольшой дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26.

В субботу, 3 июня, на западе ожидаются дожди, днем также ожидаются дожди на севере и в центральных областях. Возможны грозы и усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27.

В воскресенье, 4 июня, в Украине без осадков, лишь днем в западной части ожидаются грозы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, на юге +12...+17, днем +22...+27.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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