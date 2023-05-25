Аномальная жара или прохлада? Синоптики дали прогноз, каким будет июнь в Украине

Погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По его прогнозам, осадки в июне ожидаются в пределах нормы.

Так, средняя температура за месяц ожидается на уровне +18...+23, а в горах +15...+19. Такие показатели на 1-1,5 градуса выше нормы.

По данным многолетних климатических наблюдений, средняя температура воздуха в июне составляет +17...+22°, в горах +11...+18.

Абсолютный минимум температуры в первый месяц лета составит 0...+9, местами в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях 0...-3, на высокогорье Карпат – до 5 мороза.

Абсолютный максимум будет составлять +32...+38.5, в южных и восточных областях местами +39...+39.8, а в Карпатах и горах Крыма +25...+33.

По прогнозам синоптиков, в июне пройдут умеренные дожди, их месячное количество составит 49-90 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

В Киеве в июне ожидается теплая погода. Температура днем будет колебаться в пределах +20...+26 градусов, лишь в конце месяца в столицу придет жара, которая поднимет столбики термометров до +28...+29. Осадки будут умеренными, всего в июне в столице ожидается 15 дождливых дней.

В Одессе в июне ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. К середине месяца дневная температура будет колебаться в пределах +21...+24. А с 16 числа поднимется до отметок +26...+30. Значительных осадков в Одессе в первый месяц лета не предполагается. Лишь посреди июня пройдут умеренные дожди. Лить будет пять дней подряд – с 17 по 21 июня.

В Днепре июнь начнется с нескольких дождливых дней, а всего их ожидается 14. Осадки будут умеренными. Температура воздуха будет комфортной – от +20 до +24. Лишь в конце месяца столбики термометров поползут вверх, и начиная с 24 июня будут подниматься все выше, достигнув 30 числа отметки +30.

Во Львове июнь будет дождливым, осадки будут идти часто – промежутки между ними 1-2 дня, ожидаются грозы. Температура днем +21...+23, однако будут и более прохладные дни, когда столбики термометров опустятся до +16...+18. В конце месяца прояснится, и июль во Львове начнется солнечной и даже жаркой погодой.

В Харькове в июне температура воздуха будет плавно изменяться, поднимаясь с +19 в начале месяца до +29...+30 в последних числах. Дожди будут идти умеренные, хотя и довольно часто.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, но аномальной жары в июне ждать не стоит.

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