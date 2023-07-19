Жара до +32 градусов, почти без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 19 июля

В среду, 19 июля, погода в Украине будет по большей части облачной, но сухой. Дожди ожидаются только на западе страны, а на юге сегодня будет довольно жарко.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Так, дожди ночью местами возможны в восточных и юго-восточных областях.

Днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов, на юге и юго-востоке страны до 20 тепла. Днем потеплеет до 23-28 градусов Цельсия, а в южной части страны термометры покажут 27-32 градуса тепла.

В Киевской области сегодня прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем 23-28 градусов Цельсия. В Киеве ночью от 15 до 17 тепла, а днем 25-27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца текущей недели ожидается рекордная жара. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

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