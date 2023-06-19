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Жара до +30, но в части регионов дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 19 июня. Карта

Ольга Липич
Жизнь
1 минута
147
Жара до +30, но в части регионов дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 19 июня. Карта

Погода в Украине в понедельник, 19 июня, будет дождливой в половине областей – дожди с грозами ожидаются на юге и на западе. При этом температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +30 градусов.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Как отмечается, в западных, Одесской, Житомирской и Винницкой областях будут дожди и грозы.

А в Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами сильные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха в этих регионах днем будет от +21 до +26 градусов, а ночью +11..+16.

Жара до +30, но в части регионов дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 19 июня. Карта

На остальной территории небольшая облачность, без осадков, только днем в Крыму возможны  кратковременные дожди, местами грозы.

В центральных и южных областях в понедельник днем ожидается жара до +30 градусов, ночью прогнозируют от +17 до +19.

На востоке днем ожидается +23..+26, ночью +15..+13. На севере днем будет +25..+27, ночью +15..+13. В западных регионах до +23 градусов днем и +11..+15 ночью.

В Киеве и Киевской области 19 июня небольшая облачность, без осадков. Температура ночью в области  +14..+19, днем +25..+30. В Киеве ночью +17..+19, днем +27..+29.

Жара до +30, но в части регионов дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 19 июня. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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