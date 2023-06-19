Жара до +30, но в части регионов дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 19 июня. Карта

Погода в Украине в понедельник, 19 июня, будет дождливой в половине областей – дожди с грозами ожидаются на юге и на западе. При этом температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +30 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Как отмечается, в западных, Одесской, Житомирской и Винницкой областях будут дожди и грозы.

А в Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами сильные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха в этих регионах днем будет от +21 до +26 градусов, а ночью +11..+16.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков, только днем в Крыму возможны кратковременные дожди, местами грозы.

В центральных и южных областях в понедельник днем ожидается жара до +30 градусов, ночью прогнозируют от +17 до +19.

На востоке днем ожидается +23..+26, ночью +15..+13. На севере днем будет +25..+27, ночью +15..+13. В западных регионах до +23 градусов днем и +11..+15 ночью.

В Киеве и Киевской области 19 июня небольшая облачность, без осадков. Температура ночью в области +14..+19, днем +25..+30. В Киеве ночью +17..+19, днем +27..+29.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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