Жара до +30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 18 июня

В воскресенье, 18 июня погода в Украине будет контрастной. Часть регионов накроют дожди с грозами, а на остальной территории переменная облачность, осадков там не ожидается.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Так, дождливо сегодня будет на западе, осадки там будут умеренные, а местами и значительные.

На юге Украины дожди сегодня будут кратковременными. В центре, на севере и востоке страны этот день пройдет без осадков, синоптики прогнозируют переменную облачность.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 22 градусов, прохладнее всего будет в западных областях, а теплее всего – на юге и севере страны.

Днем воздух прогреется от 19 до 30 градусов по Цельсию.

В Киевской области в воскресенье осадков не прогнозируют, небо там будет время от времени затягивать облаками.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, а днем потеплеет до 25-30 тепла. В Киеве ночью 17-19 градусов, а днем 28-30 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким без значительных осадков. Июнь оказался достаточно переменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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