Жара до +30 градусов, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 15 июля

Погода в Украине в субботу, 15 июля, будет в некоторых областях пасмурной, температура воздуха будет днем колебаться от +23 до +28 градусов, а на юге и Закарпатье до +30. В восточных областях ожидаются осадки.

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Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Как отмечается, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях предполагаются дожди с грозами.

В остальных областях осадков не будет.

В столичном регионе прогнозируют переменную облачность, дождей не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью +12...+17, днем +23...+28 градусов; в Киеве ночью будет +14...+16, днем +25...+27.

В западных регионах днем столбики термометров будут показывать +26...+28 градусов, на Закарпатье ожидается +29...+31. Ночью на западе +13...+15.

В северных областях днем температура +25...+27, ночью +13...+16; на востоке днем +22...+26 и дожди с грозами, ночью +18...+16.

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях днем будет жара +28...+31, ночью ожидается от +15 до +18.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в июле и августе 2023 году синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

– В июле Украину накроют магнитные бури. Солнечная активность ожидается на низком и среднем уровне.

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