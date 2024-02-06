Зеркало будет сиять: простое домашнее средство лишит вас грязи и разводов

Зеркало – обязательный элемент любого интерьера. Просто потому, это очень функциональный предмет, без которого не обойтись при уходе за собой или во время сборов по делам. А еще правильно расположенные зеркала отражают свет, умножая его по всему дому, и могут сделать ваше маленькое пространство визуально большим. Все эти функции могут нарушить грязь на зеркале. А пятна на блестящей стеклянной поверхности собираются достаточно быстро и видны очень хорошо.

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Чтобы быстро вернуть зеркалу первозданную чистоту, нужно будет воспользоваться одним простым самодельным средством. OBOZ.UA рассказывает рецепт уксусного спрея, который сделает уход за зеркальными поверхностями элементарным.

Чтобы изготовить натуральное средство, вам нужно взять бутылку с распылителем и налить в нее одинаковое количество белого уксуса и воды. Когда заметите пятно на зеркале, просто пшикните на него этим средством и протрите его. Лучше всего для этого использовать безворсовые салфетки из микрофибры.

Некоторые используют для ухода за зеркалами бумажные полотенца, но это не идеальный вариант. Во первых, мелкие волокна целлюлозы могут под действием влаги отслаиваться от бумаги и оставаться на поверхности. К тому же бумага может царапать стекло. Поэтому микрофибровая салфетка – гораздо лучший выбор для ухода за зеркалами.

Не используйте круговые движения для чистки зеркала, а протирайте его, словно рисуете на нем огромные восьмерки. В завершение отполируйте поверхность сверху вниз зигзагообразными движениями. После того как вы протерли зеркало, посмотрите на него под углом 45 градусов, так вы убедитесь, что на нем не осталось разводов.

Если зеркалу все еще требуется точечная очистка, смочите уксусным спреем уголок микрофибровой салфетки и протрите им сложный участок. Напоследок снова отполируйте поверхность этим материалом. Но на этот раз возьмите полностью сухую салфетку.

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