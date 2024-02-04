Три ошибки в мытье окон, оставляющих разводы на стекле: прекратите их делать

Наверное, все любят, когда окна настолько чистые, что создается впечатление, будто в рамах совсем ничего нет. Однако помыть их так, чтобы не было ни разводов, ни ворсинок, ни полос от моющего средства, иногда кажется невозможным.

Видео дня

Но это не повод отчаяться и смириться с тем, что вымытое стекло может выглядеть грязнее, чем до очистки, ведь Аpartment Тherapy рассказали о трех самых распространенных ошибках, исправив которые, вы добьетесь желаемого результата.

Слишком много моющего средства

Использование слишком большого количества спрея для очистки стекла является основной причиной появления полос, особенно если средство не очень быстро испаряется.

Попытайтесь вместо того, чтобы опрыскивать все окно, зеркало или любую стеклянную поверхность, нанести совсем немного продукта на тряпку. Таким образом не придется делать слишком много движений по стеклу, оставляя никому не нужные полосы и разводы.

Неправильная тряпка

Если вы не понимаете, почему после протирания стекла, на нем остаются пылинки и ворсинки, возможно, дело не только в том, как вы моете окно, но и чем. Если вы используете обычную махровую тряпку, не удивляйтесь, что результат снова и снова будет разочаровывать.

Для того чтобы сделать поверхность идеально чистой и прозрачной, рекомендуется использовать специальные салфетки из микрофибры. Они не оставляют ворсинок, а плотное переплетение ткани помогает удалить грязь со стекла.

Недостаточно давления

Вам не нужно давить на стеклянную поверхность изо всей силы, однако следует приложить больше усилий, чем при протирании, например, пыли. Также не забудьте отполировать стекло после очищения, то есть провести сухой микрофибровой салфеткой по уже чистым участкам небольшими круговыми движениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем помыть стекло в душе, чтобы не было разводов и известкового налета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.