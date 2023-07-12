Землю накрыла сильнейшая в июле магнитная буря: как улучшить самочувствие

12 июля Земля оказалась под воздействием магнитной бури мощностью в 5 баллов. 13 июля она продолжится и достигнет силы в 4 балла. Метеочувствительные люди могут ощутить ее последствия на своем здоровье.

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О вспышках на Солнце предупредила лаборатория Spaceweather. Эксперты отмечают, что геомагнитная активность 12-13 июля – сильнейшая в текущем месяце.

Следующая магнитная буря прогнозируется с 16 по 19 июля, она будет более слабой. Последняя буря в июле ожидается 29-го числа.

Если в дни магнитных бурь у вас ухудшается самочувствие, попробуйте соблюдать определенные правила:

– пейте больше жидкости: воды, травяного чая, компота;

– выберите здоровую еду: больше сезонных продуктов, овощей, фруктов, зелени. Уменьшите употребление жирных, острых, жареных блюд и фастфуда;

– откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков;

– проветривайте помещение, в котором находитесь;

– продолжайте умеренные физические нагрузки, однако старайтесь избегать слишком интенсивных;

– попробуйте перейти на контрастный душ;

– постарайтесь наладить режим сна и высыпаться.

Считается, что наибольшее влияние магнитных бурь испытывают владельцы хронических болезней, а также пожилые люди. Самые распространенные симптомы – это головная боль, повышенное давление, учащенный пульс, усталость, боли в мышцах, суставах, иногда – в сердце, головокружение, тошнота, обострение хронических заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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