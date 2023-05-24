Землю накрыла сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как себя защитить

Землю накрыла магнитная буря, которая продлится несколько дней. Началась она 23 мая и была слабой, но уже на следующий день, в среду, 24 мая, возмущение геомагнитного поля усилится.

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Об этом сообщил Meteoagent. По данным сайта, 24 мая буря будет сильной. А 25 и 26 – слабой.

Мощность этой магнитной бури не превысит 4 балла.

В мае прогнозируют еще одну магнитную бурю, которая накроет Землю 28 мая. Она достигнет мощности в 5 баллов.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они соединены с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метео-зависимых людей. В частности, они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Каждый человек индивидуален в своей реакции на магнитные бури. В периоды повышенной солнечной активности особенно чувствительны к ним пожилые люди, метеозависимые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания.

Симптомы, связанные с недомоганием во время магнитных бурь, могут проявляться разнообразно, но чаще всего включают следующие проявления :

Головная боль и мигрень. Утомляемость и чувство слабости. Бессонница и нарушение сна. Изменения аппетита и пищевых предпочтений. Раздражительность, нервозность и смены настроения. Головокружение и чувство неуравновешенности. Боли в суставах и мышцах. Усиление симптомов хронических заболеваний, таких как артрит или астма.

Медики рекомендуют соблюдать правила здорового образа жизни во время опасных дней и принять следующие меры:

Если это возможно, разбудите на месте. Избегайте употребления кофеина, сигарет, энергетических напитков и алкоголя, поскольку они могут усилить нервозность и негативное влияние магнитных бурь. Увеличьте потребление новых сезонных овощей, фруктов и ягод, а также выпивайте достаточное количество воды для поддержания гидратации. Обратите внимание на физическую активность, включая зарядку, прогулки на свежем воздухе и другие виды умеренных упражнений. Регулярно проветривайте помещение, где вы находитесь, чтобы обеспечить достаточный доступ свежего воздуха. Проводите больше времени на открытом воздухе, в парках или в природных зонах. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и управлять своим эмоциональным состоянием, чтобы снизить стрессовые факторы. Принимайте контрастный душ перед сном, который поможет расслабиться и снять напряжение. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться одновременно, чтобы обеспечить регулярный сон и поддержать общее состояние организма.

Эти рекомендации помогут улучшить общее самочувствие и легче пережить магнитные бури. Однако если у вас возникают серьезные здоровые проблемы или симптомы, всегда рекомендуется обратиться к врачу для получения конкретных рекомендаций и лечения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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