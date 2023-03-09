В плену Солнца: кто больше всего страдает магнитными бурями и почему это происходит

Март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут отрицательно повлиять на организм человека. Наиболее страдают люди старшего возраста, у которых патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы.

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OBOZREVATEL разбирался – что такое магнитные бури, как они влияют на людей и почему это происходит. Также подготовили для вас календарь магнитных бурь в марте по данным сайта meteoagent.com.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – это быстрые и мощные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в период повышенной солнечной активности. Такие изменения не проходят незамеченными для жителей планеты: во время магнитной бури нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность.

Доказано, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний. Частота метеопатических реакций с возрастом значительно повышается.

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека

Многие люди во время магнитных бурь жалуются на головные боли и плохое самочувствие. Такую связь не подтверждают всевозможные исследования. Эксперты считают, что люди сами себя так настраивают, когда узнают о магнитной буре.

Электромагнитная активность там происходит постоянно и если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывающим полярное сияние, а не мигренью. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что оно может ощущать организм человека.

Как пережить магнитные бури

Медики советуют для начала проконсультироваться с врачом по поводу ваших хронических заболеваний.

Организм должен отдыхать и получать достаточное количество витаминов и минералов. Потому спать советуют не менее 7 часов в сутки и добавить в ежедневное питание сезонные фрукты и овощи. Также советуют пить много воды и ориентируйтесь на чувство голода и жажды.

Не советуют употреблять кофеин и спиртное. Они могут усугубить ваше самочувствие. Зато лучше добавить в расписание дня спорт или активный отдых. Такая помощь оказывает влияние и морально, и физически.

Магнитные бури в марте

В марте 2023 года ожидаются магнитные бури, которые будут ощутимы в Украине и мире. Магнитные бури будут разной мощности, поэтому будут оказывать влияние не только на самочувствие очень метеочувствительных людей. Бури следует ожидать в течение всего месяца. Эти магнитные бури будут продолжаться только в течение дня.

Сайт meteoagent.com с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру рассчитал онлайн-прогноз солнечных и геомагнитных бурь:

4 марта – низкая солнечная буря.

5-7 марта – средняя солнечная буря.

8-14 марта – низкая солнечная буря.

15 марта – средняя солнечная буря.

16-18 марта – низкая солнечная буря.

19 марта – сильнейшая солнечная буря.

20-21 марта – средняя солнечная буря.

22-31 марта – низкая солнечная буря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что начиная с 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря. Она продлится целую неделю – до 14 числа. Магнитные колебания в эти дни будут слабыми. Однако люди все равно могут ощутить ухудшение своего здоровья в столь опасные периоды.

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