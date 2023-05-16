Земле грозит магнитная буря из-за пятна на Солнце: когда ждать удара

Во вторник, 16 мая, Землю может накрыть новая магнитная буря. Ее причина в том, что магнитное поле Земли может поразить корональный выброс массы от Солнца.

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Об этом говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Как отмечается, геомагнитная буря ожидается классом G1.

По данным NOAA, относительно слабый выброс медленно движущейся корональной массы отправился в космос 12 мая. Это произошло в результате извержения солнечной нити магнетизма в южном полушарии Солнца.

Там отмечают, что на свежих изображениях Солнца видно семь солнечных пятен, одно из них – AR3305 – новое. По мнению специалистов, именно это пятно может стать источником солнечных вспышек во вторник.

Отметим, что врачи советуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему здоровью. В эти дни могут возникнуть боли в голове, сердце, суставах, головокружение, чувство усталости, повышенное давление. В эти дни стоит исключить вредную пищу и алкоголь, больше гулять на свежем воздухе, не переутомляться и принимать витамины.

Корональные выбросы массы – это большие выбросы плазмы от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками. Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6-12 часов, а для полного восстановления потребуется несколько дней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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