Зацветут на две недели раньше: какие цветы следует посеять под зиму

Опытные садоводы не прекращают работу на грядках даже в октябре. Осенью следует посадить некоторые одно- и многолетние цветы, чтобы весной радоваться яркому цветению.

Приятный бонус: цветы, посаженные под зиму, в следующем сезоне зацветут на две недели раньше. OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить в саду в октябре.

Астра однолетняя

Для осеннего посева следует правильно выбрать место. Астры нуждаются в ярко освещенном участке с рыхлой почвой и нейтральной кислотностью. Сажать астры на зиму даже полезно – так у растений уменьшается риск возникновения грибковых заболеваний. Важно также обратить внимание на правила севооборота: астры обильно зацветут на грядках, где росли бархатцы и календула. А вот после тюльпанов и гладиолусов астры сеять не стоит. Перед посевом нельзя вносить свежий навоз – он может повредить корневую систему. На зиму советуют замульчировать участок опилками или торфом.

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Бархатцы

Относительно бархатцев существуют противоречивые мнения, ведь для прорастания семян этих цветов нужно тепло. При недостатке тепла и слишком высокой влажной бархатцы могут погибнуть, поэтому сеять бархатцы на зиму лучше в регионах с не очень морозной зимой и ранней весной. Бархатцы можно сажать в теплице, при этом обязательно следует закрыть грунт слоем торфа.

Календула

Календула – простое и неприхотливое растение. Она очень холодостойкая, так что можно не колеблясь высаживать ее даже поздней осенью. Для календулы подойдет практически любая почва. Растения легко переносят и морозы, и чрезмерную влажность, и пересадку.

Флоксы

Флоксы – морозостойкие однолетние цветы, однако при посадке следует учесть важный нюанс: если зима окажется теплой, семена могут прорасти раньше времени, что приведет к риску гибели при внезапных морозах в начале весны. Для флоксов следует организовать теплицу или укрытие. Сделать это просто: подойдет даже перевернутый ящик из-под овощей с натянутым покрытием.

Дельфиниумы

А вот с дельфиниумами придется постараться – вырастить эти цветы из семян достаточно непросто. Хорошо взойдет только свежее семя, поэтому, откладывая посадку на весну, храните семена в холодильнике. Дельфиниумы нуждаются в холодной стратификации. Высевать семена можно только в легкую почву, в глинистых типах дельфиниумы не приживутся. Для посева выбирают солнечный, без сквозняков, участок и на зиму укрывают его мульчей.

Колокольчик карпатский

Для колокольчиков подойдет хорошо дренированная почва с нейтральной кислотностью. Если почва слишком тяжелая, ее можно разбавить перегноем или песком. Снизить кислотность поможет древесная зола, известь или доломитовая мука.

Лаванда

Полезная, привлекательная и совсем неприхотливая лаванда украсит любую клумбу. Лучше высаживать лаванду из семян именно под зиму, ведь растение обязательно требует этапа холодной стратификации. Для лаванды подойдет солнечное место, защищенное от сквозняков. Лаванда не любит застоя воды, поэтому не сажайте ее в низинах. На кислых почвах лаванда будет расти плохо, поэтому заранее раскислить грядку известью или древесной золой.

Люпин

Эти прекрасные растения-многолетники будут не только привлекательным украшением клумбы – они также действуют как ценные сидераты. Высевать люпины лучше сразу на постоянное место, защищенное от сквозняков и заболочений. При посеве учитывайте размер взрослых растений и высаживайте семена на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сажают в октябре для раннего урожая.

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