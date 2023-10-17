Что сажают в октябре для раннего урожая: перечень овощей

Большинство огородников считают, что посевные работе на дачном участке – это весенние хлопоты. Однако опытные овощеводы утверждают, что многие культуры можно засевать, как озимые. Тогда после завершения зимы растения начнут самостоятельно пробиваться из земли, а урожай можно будет получить даже раньше.

OBOZ.UA поинтересовался, какие именно овощи и зелень можно высаживать на зиму. Все их лучше закладывать в землю во второй половине октября и в начале ноября – до наступления устойчивых морозов. В это время уже достаточно холодно, чтобы семена не начали прорастать, и еще не настолько холодно, чтобы они промерзли.

Важный нюанс – при осеннем засеве огорода нужно хорошо подготовить почву. Для этого землю перекапывают и вносят в нее соответствующие культурам удобрения. А после удобрения участок разравнивают.

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Что можно засевать осенью

Лук и чеснок – это холодостойкие овощи, которые к тому же дадут ранний урожай зелени и плодов.

– это холодостойкие овощи, которые к тому же дадут ранний урожай зелени и плодов. Морковь – этот корнеплод, чтобы он хорошо перезимовал, засевают на глубину 4 см.

– этот корнеплод, чтобы он хорошо перезимовал, засевают на глубину 4 см. Капуста – не все сорта способны пережить зиму в открытом грунте, но цветная, пекинская и брокколи вполне справляются с этой задачей.

– не все сорта способны пережить зиму в открытом грунте, но цветная, пекинская и брокколи вполне справляются с этой задачей. Укроп – чтобы точно убедиться, что весной зелень взойдет, укроп нужно засевать довольно густо, но делать это не советуют, пока температура не опустится до +3, иначе растение может прорасти.

Петрушка – еще одна популярная зелень, хорошо зимующая в земле, но если в вашей местности зимой стабильно морозно, то лучше воздержаться от такого способа выращивания растения.

– еще одна популярная зелень, хорошо зимующая в земле, но если в вашей местности зимой стабильно морозно, то лучше воздержаться от такого способа выращивания растения. Свекла – высевать корнеплод на зиму лучше, когда установится стойкий холод.

Как ухаживать за огородом после засева на зиму

Землю на каждой грядке, в которую вы внесли семена, необходимо после этого уплотнить и как следует полить. Растениям зимой тоже потребуется вода. Особенно если зима выдастся бесснежной. Кроме того, корнеплоды (морковь, свекла) и капусту лучше мульчировать. Это лучше убережет их от холодов и высыхания земли.

Весной, когда земля размерзнется, почву на засеянных грядках нужно будет разрыхлить. А после появления первых всходов удалить все сорняки. В таком случае в новом сезоне овощи и зелень будут расти здоровыми и дадут хороший урожай.

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