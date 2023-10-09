Запустите максимальное цветение: какие садовые растения нужно обрезать в октябре

Пышное весеннее цветение некоторых растений напрямую связано с осенним уходом. В частности, с своевременной и правильной обрезкой. Хорошо ухоженное растение после процедуры сформирует больше бутонов и весной распустится невероятным количеством цветов.

OBOZREVATEL поинтересовался, какие садовые цветущие и не только растения нужно обрезать в октябре. И как это сделать, чтобы не только придать им привлекательный вид, но и заставить пышно распуститься после зимы.

Плетистые розы

Виды роз, которые плетутся или свисают, формируют бутоны на побегах, которые выпускают весной того же года. Потому такие виды можно смело обрезать осенью. Начать следует с удаления поврежденных или старых веточек. Очень старые растения можно обрезать до самой земли – это их омолодит. Основные стебли следует разложить веером на одинаковом расстоянии как можно горизонтальнее, привязав их к проволоке или решетке. В таком случае все побеги, идущие от этих стеблей и завершившие цветение, можно укоротить до небольшого обрезка с парой листочков. И не забудьте хорошо подвязать растение, чтобы оно не получило повреждений от снега и ветра зимой.

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Декоративные вьюны

Дикий виноград и девичий виноград, если за ними не ухаживать должным образом, могут захватить весь участок – так быстро и пышно они разрастаются. Поэтому молодым растениям первые два года после посадки дают как следует укорениться и подняться на предусмотренные для них опоры, а затем регулярно обрезают. Осенью можно удалять не только засохшие побеги, но и укорачивать эти растения так, как вы считаете нужным. Если они обвивают дом, особое внимание следует уделить окнам, водостокам и крышам. Старые и запущенные растения хорошо реагируют на сильную обрезку, и в это время года их можно обрезать до почек на высоте около 1 метра от земли.

Буддлея Давида

Обычно этот цветущий декоративный кустарник тщательно обрезают весной. Но в осенний сезон подкорачение веточек поможет придать растению ухоженный вид и защитить его от повреждения из-за зимних ветров.

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