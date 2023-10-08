Сохранит траву здоровой: что обязательно нужно сделать с газоном в октябре

Что может быть приятнее весной, чем с первыми проблесками тепла увидеть, как просыпается на газоне молодая зеленая трава? Но для этого нужно правильно подготовить лужайку к зиме. И без одной процедуры здесь не обойтись.

OBOZREVATEL поинтересовался, что нужно сделать с газоном, чтобы он хорошо перезимовал. И садоводы называют ключевой процедурой, которую нужно сделать еще в октябре, его разрыхление.

Таким образом вы легко удалите с лужайки отмерший мох и засохшую траву. А также улучшите качество верхнего слоя земли.

Разрыхлять газон нужно именно в октябре, потому что на этот месяц как правило приходятся первые серьезные ночные заморозки. После их начала проводить процедуру уже не будет толку.

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Почему важно удалять с газона всю отмершую растительность в преддверии зимы? Все потому, что слежавшаяся сухая трава, листья и мох могут препятствовать попаданию на землю света, нарушать ее проницаемость для воды, воздуха и питательных веществ. Также заблокированная таким образом почва становится более благоприятной средой для развития болезней растений и размножения разного типа вредителей.

Чтобы правильно разрыхлить газон, возьмите обычные садовые грабли с гибкими зубцами. Убедитесь, что ваш газон хорошо подстрижен – это упростит работу, а затем несколько раз прочешите участок граблями вдоль и поперек. При этом осторожно сгребайте опавшие листья и отмершую растительность. Снимайте ее с зубцов инструмента и складывайте в одну кучу. Но не старайтесь выгрести все до последней травинки. Небольшое количество сухой травы поможет защитить газон зимой и даст земле дополнительную подпитку. После завершения разрыхления верхний слой почвы должен стать мягким и проницаемым.

Также можно обработать газон механическим рыхлителем. Но придется следить, чтобы зубцы устройства не проникали в землю слишком глубоко. После обработки газона рыхлителем не забудьте собрать с его поверхности всю срезанную и отмершую растительность.

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