Урожай будет неудачным: какие ошибки чаще портят рассаду

Конец зимы и начало весны – это время, когда многие начинают выращивать рассаду. Сначала может показаться, что это просто, однако садоводство – это хлопотный процесс, требующий много знаний и внимания. Однако, к сожалению, даже опытные садоводы иногда делают вещи, которые могут испортить урожай.

OBOZ.UA подготовил материал о распространенных ошибках, которых следует избегать при выращивании рассады.

Некачественные семена

Экономия на этапе покупки материалов может обернуться неудачным урожаем. Выбирайте только качественные семена от проверенных производителей, обращая внимание на срок годности.

Отсутствие подготовки

Если вы не полностью уверены в том, что ваши семена здоровые и качественные, их следует продезинфицировать. Поместите перед посевом семена в раствор марганца на 20 минут, после чего промойте его в воде.

Также для того чтобы быть уверенными в результате, перед посадкой рекомендуется прорастить семена. Для этого поместите их в талую воду или талый сок алоэ не более чем на 20 часов.

Когда рассада уже готова, перед высадкой в открытую почву ее нужно закалить. Для этого ее выносят на улицу на несколько часов в день, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Несоблюдение сроков

Рекомендации по срокам посева семян обычно указаны на упаковке. Если их не соблюдать, то велика вероятность, что при высадке рассады в открытый грунт она просто не приживится.

Если вы собрали семена самостоятельно, то лучшее время для посева и высадки растений в открытый грунт можно определить, ориентируясь на прогноз погоды.

Неподходящая почва

Для рассады требуется хорошая грунтовая смесь. Обычно она состоит из дерна, торфа и перегноя, однако для разных культур соотношение отличается.

Не рекомендуется использовать почву из огорода, ведь она может содержать возбудителей болезней и вредителей. Лучшим вариантом будет купить готовую землю в специализированном магазине.

Неправильная емкость

Необходимо подобрать емкость правильно. Некоторым растениям нужно пространство, а некоторые хорошо развиваются только в тесных горшках.

Несвоевременная пикировка

Несвоевременная пересадка может привести к загустению рассады и повреждению корней. Также непрореженные посевы могут быть недостаточно прочными и погибнуть после пикировки.

В то же время, некоторые растения в целом плохо переносят изменения, поэтому их следует сажать сразу на постоянное место.

Несоответствующие условия

Важно не только правильно ухаживать за рассадой, но и создать ей благоприятные для роста условия. Следует обеспечить растения светом и держать их в тепле.

Холодостойким культурам достаточно 15-25 градусов, а теплолюбивые нуждаются в температуре 27-30.

Также нужно своевременно поливать рассаду, но не слишком сильно заливать ее водой, потому что чрезмерная влага может повлечь за собой загнивание семян и корней растения.

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