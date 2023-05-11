Заморозки отступают, надвигается потепление до +20 градусов: прогноз погоды на пятницу, 12 мая

Погода в Украине в пятницу, 12 мая, будет практически без осадков, будет преобладать переменная облачность. Кратковременные дожди возможны только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Температура воздуха будет колебаться днем от +16 до +20 градусов. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Укргидрометцентром в Facebook.

По данным синоптиков, ветер в пятницу будет в западных областях юго-восточным, а на остальных территориях – северо-восточным, от 5 до 10 метров в секунду.

В столичном регионе 12 мая погода будет сухой и преимущественно солнечной. В Киевской области температура воздуха днем будет +15...+20 градусов, ночью будет колебаться от +2 до +7. В Киеве без осадков, днем +18...+20, ночью +5...+7.

В западных регионах столбики термометров днем будут показывать от +17 до +19 градусов, ночью будет +6...+4. Осадков синоптики не прогнозируют, ожидается переменная облачность.

В центре Украины в течение дня солнечно, температура днем +17...+20 градусов, ночью +6...+4. На севере прогнозируют небольшие кратковременные дожди, в частности, в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также на Полтавщине. Температура днем +17...+19, ночью до +6.

На востоке 12 мая будет солнечно, термометры будут показываться до +19 градусов днем и +7..+5 ночью. В южных регионах будет преобладать сухая и солнечная погода, днем ожидается +17...+20, ночью +7...+5.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности 11-14 мая в северной, центральной, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях.

Напомним, в мае 2023 года в Украине погода будет преимущественно сухая, но без стремительного потепления. Температура воздуха прогреется до комфортных +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптиков, в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается жара +30 градусов и выше, а также периодические дожди.

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