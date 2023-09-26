Замиокулькас оживет и пойдет в рост: лайфхак с таблеткой придаст растению новую жизнь

Замиокулькас – это многолетнее растение, которое еще называют долларовым деревом. Его зеленые листья привлекают своей гладкостью, но из-за неправильного ухода или не благоприятных условий, вазон может пожелтеть, а впоследствии вообще погибнуть.

OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут этого избежать. Замиокулькас нельзя часто пересаживать, потому что растению трудно приспособиться к новым условиям.

Чтобы листья были ярко зеленого цвета, а корни активно развивались, нужно подпитывать вазон раз в месяц.

Корица

Эта приправа имеет большое количество питательных веществ, в состав которой входят витамины группы А, В1, В6, С, калий, фосфор и аминокислоты, поэтому такое удобрение обогатит почву. В одном литре теплой воды разведите одну чайную ложку корицы и оставьте смесь на четыре часа.

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Затем добавьте две таблетки аспаркама (это калий и магний). Тщательно все перемешайте, чтобы лекарство растворилось и полейте вазон.

Гумат

Это органическое удобрение, содержащее калий, медь, магний и фосфор. Это комплексный набор веществ для полноценного развития растения. Размешайте 10 г удобрения в одном литре воды. Затем отлейте 20 мг полученной смеси и растворите в двух литрах воды.

Также для большего эффекта можно добавить одну таблетку янтарной кислоты. Все перемешайте до полного растворения и полейте дерево.

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