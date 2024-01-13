Замиокулькас будет блестеть: лучшая домашняя подкормка для комнатных цветов
Замиокулькас – довольно неприхотливое растение, однако в холодное время года лучше позаботиться о внесении удобрений. Важно, чтобы вазон не стоял на сквозняках или в местах с повышенной влажностью.
Зимой листья часто начинают тускнеть и терять блеск. Замиокулькас нуждается в периодической подкормке, и эффективное домашнее удобрение идеально справится с задачей. О лучшем удобрении, которое подойдет для оздоровления цветов, рассказало издание Kobieta Interia.
Правила ухода
Замиокулькас – очень простое в выращивании растение. Он довольно долговечен, и даже неопытные флористы прекрасно справятся с задачей. Замиокулькас вынослив к болезням и вредителям и легко переживет даже временную засуху в горшке.
Однако стоит время от времени подкармливать растение – при этом пригодится дешевое домашнее удобрение.
Самое главное – позаботиться о правильной почве. Замиокулькас нуждается в качественном субстрате, богатом питательными веществами. Почва должна быть легкой и водопроницаемой. Чтобы помочь растению вырастить новые побеги, нужно обеспечить правильную подкормку. Замиокулькас нужно насытить азотом, фосфором и калием.
Чесноковое удобрение
Чесночную смесь для замиокулькаса приготовить очень просто. Понадобится всего два ингредиента: кипяченая вода и три зубчика чеснока.
- Продавите чеснок через пресс (можно также мелко порезать).
- В емкость налейте литр охлажденной и кипяченой воды и добавьте туда измельченный чеснок.
- Удобрение следует оставить под крышкой на несколько часов.
Чесночной подкормкой следует поливать растение примерно раз в месяц.
Кофейное удобрение
Пригодится и кофейная гуща. Просто добавьте две столовых ложки кофе в стакан воды, перемешайте и полейте растение. Поливать нужно охлажденной водой.
Есть и более простой вариант – можно рассыпать кофейную гущу прямо на землю в горшке. Кофе можно добавлять в почву и при пересадке растения.
Укрепит замиокулькас и кондиционер из крапивы. Замочите высушенную или свежую крапиву в горячей воде, подождите, пока настойка остынет и полейте замиокулькас. Растение быстро пустит новые молодые листики.
Указанные удобрения богаты калием, магнием, кальцием. Высокая концентрация азота благоприятно повлияет на тусклые листья.
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