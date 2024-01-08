Зачем в воду для цветов добавляют водку и монеты: неожиданные лайфхаки

Комнатные растения не только создают в доме атмосферу тепла и уюта. Они также очищают воздух и даже могут помогать бороться со стрессом. Украсят дом и вазоны с живыми цветами. Обычно особенно много их накапливается после юбилеев или праздников.

Видео дня

Так что возникает вопрос – как сделать, чтобы живые цветы стояли дольше. Эксперты рассказали, зачем в воду добавляют водку и монетки.

Лайфхак 1

Этот простой и интересный лайфхак поможет сберечь цветы в идеальном виде в течение длительного времени. Непосредственно перед тем, как поставить цветы в вазу добавьте в воду несколько капель водки и одну чайную ложку белого сахара. Этот прием не даст цветам быстро увядать. Вы будете удивлены тем, что стебли, листья и цветы выглядят так, как будто вы только что принесете букет из магазина.

Лайфхак 2

Вместо обычной воды можно использовать кубики льда. Особенно полезен этот лайфхак для орхидей. Медленное увлажнение и "контрастный душ" будут способствовать лучшему росту и более длинному цветению.

Лайфхак 3

Флористы советуют бросить в вазу с водой медную монетку. Она будет действовать как отличный подкислитель, а также будет защищать цветы от бактерий или грибковых спор. Простой и эффективный лайфхак поможет сохранить свежесть воды.

Лайфхак 4

Эксперты предложили еще один интересный способ. Пригодится популярное косметическое средство – лак для волос. Просто сбрызните лепестки цветов небольшим количеством лака для волос – это обеспечит более продолжительное цветение и сохранит яркость цветов.

Лайфхак 5

Чтобы помочь бутонам роз раскрыться, следует срезать стебли под углом 45 градусов и поместить их в стакан с теплой водой. Через минуту быстро переместите их в вазу с холодной водой и оставьте еще на 20 минут. Вы будете поражены, увидев, как этот цветочный прием заставляет розы максимально расцвести.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что некоторые растения могут быть помощниками в борьбе со стрессом, ведь имеют положительное влияние на психику. Какие цветы могут поднять настроение и помогут избавиться от негатива – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где стоит поставить орхидею, чтобы она пышно цвела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.