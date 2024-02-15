Залюбуетесь красотой: раскрыты секреты выращивания ярких гортензий

Гортензия – популярный садовый цветок, ведь он не нуждается в сложном уходе и при этом очень пышно и долго цветет. Но некоторые садоводы жалуются, что соцветия у них вырастают не слишком яркими.

Эксперты садоводства говорят, что в этом помогут несколько несложных лайфхаков. OBOZ.UA собрал эти советы воедино.

Дайте кустам тень

Хотя гортензия хорошо переносит прямой солнечный свет, все же предпочтение отдает частично затененным участкам. В таком случае цветы не обжигаются и не выгорают. Посадите растение так, чтобы на него хотя бы часть дня падала тень, и вы увидите разницу.

Позаботьтесь о достаточном поливе

Декоративный кустарник не сможет дать ярких цветов, если будет страдать от засухи, поэтому проследите за тем, чтобы земля под ним всегда была увлажнена. В засушливые периоды отдельно поливайте гортензии. И не сажайте их у больших деревьев, в таком случае растения будут конкурировать между собой за влагу и мощная корневая система дерева выиграет эту борьбу.

Обеспечьте питательную почву и мульчу

Гортензии плохо растут и слабо цветут в обедненных почвах типа песчаной. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля у куста была обогащена торфом и органическими удобрениями. А также покройте ее легкой мульчей, которая поможет сберечь больше воды и питательных веществ и защитит корни растения от палящего солнца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда правильно обрезать гортензии, чтобы стимулировать их цветение.

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