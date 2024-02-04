Как стимулировать рост гортензий: эксперты назвали идеальное время для обрезки

Изящные и яркие гортензии станут настоящим украшением дома и сада. Эти цветы любят свет, однако палящее солнце может привести к ожогам. Гортензии влаголюбивы, поэтому следует выбрать оптимальный режим полива.

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Казалось бы, это довольно неприхотливые цветы, однако есть один нюанс, о котором часто забывают даже опытные флористы. Эксперты рассказали, когда обрезать гортензии для лучшей стимуляции роста.

Где лучше растут гортензии

Прежде всего стоит позаботиться о правильных условиях. Щелочные типы почв могут навредить гортензии из-за нехватки железа, поэтому лучше высаживать цветы в хорошо дренированную, суглинистую почву с кислым или нейтральным уровнем pH.

Когда и как обрезать гортензии

По данным экспертов Королевского садоводческого общества (RHS), самыми популярными и наименее требовательными являются гортензии mopheads и lacecaps. Первый сорт можно узнать по полным, круглым соцветиям и большим лепесткам, а lacecaps имеют маленькие цветы в центре и внешнюю границу из больших лепестков.

В основном обрезку гортензий следует проводить в конце зимы или в начале весны. Но плетистые сорта обрезают после цветения летом. Неправильно выбранное время для обрезки увеличивает риск полного прекращения цветения в следующем сезоне.

Эксперты советуют удалить отмершие головки цветов ранней весной, срезав стебель до первой крепкой, здоровой пары почек. Также можно срезать один или два самых старых стебля у основания, чтобы стимулировать активный и здоровый рост и увеличение количества соцветий.

Чем подпитать гортензии

Подкормить растение можно костным удобрением – это продукт переработки костей животных, которые используют в качестве фосфорной подкормки. Для большей эффективности перед внесением на грядку его следует смешать с навозом.

Однако при пересадке следует обратить внимание на то, что избыточное количество органики может плохо отразиться на цветке. Органические удобрения обеспечивают набор собственно зеленой массы, а цветы при этом могут вырасти бледными, болезненными и мелкими. В начале периода вегетации лучше всего подкормить цветы азотными удобрениями, а осенью внести калийную соль.

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