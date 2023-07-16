Задание со звездочкой: как почистить белый диван до состояния нового

Белые диваны – стильное и универсальное решение. Они никогда не выходят из моды и подходят к любому стилю интерьера. Единственный минус – непрактичность. Белая ткань или кожаная обивка пачкается слишком быстро, а чтобы очистить поверхность придется приложить немало усилий.

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Эксперты по уборке рассказали о самых простых и эффективных лайфхаках для очистки белого дивана. Детали сообщило издание First For Women.

Как удалить свежие пятна и пятна от жидкостей

Прежде чем обработать белый диван любым пятновыводителем, протестируйте его на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что он не приведет к пожелтению обивки.

Если вы пролили на диван жидкость, немедленно воспользуйтесь чистой сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы впитать как можно больше влаги. Стоит только промокнуть пятно, ведь трение будет способствовать еще большему проникновению жидкости в волокна.

Мэтью Моррис, основатель Go Cleaners London, советует приготовить очищающий раствор, используя простые ингредиенты. Нужно смешать воду и моющее средство, смочить чистую ткань в растворе и осторожно промокнуть пятно, двигаясь от наружных краев к центру. Прополощите ткань и повторите процедуру, пока пятно не исчезнет.

Можно пробовать кислородный отбеливатель, обработав им поверхность пятна. Лучше всего его использовать на чехлах.

От винных пятен поможет соль. Разведите 4 столовые ложки соли в 1 литре горячей воды, окуните в жидкость губку и осторожно потрите пятна.

Если вы случайно пролили кофе на белый диван, немедленно смочите чистую ткань 3% перекисью водорода и протрите это место. Перекись выделит кислород, ослабив связь между пигментами и волокнами, благодаря чему быстро очистится.

Как удалить сухие пятна

Сухие пятна на белом диване требуют несколько иного подхода.

"Прежде всего мягкой щеткой или ложкой осторожно соскребайте любые засохшие остатки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать ткань", – советует Моррис.

Затем эксперт рекомендует обработать поверхности раствором из воды и белого уксуса в пропорции 1:1.

От масляных пятен и жирных остатков пищи поможет кукурузный крахмал. Посыпьте пятно кукурузным крахмалом, оставьте примерно на 30 минут и удалите остатки. Приятный бонус: кукурузный крахмал также способен впитывать запахи.

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