Как почистить бархатный диван: советы для разных видов загрязнений

Каждая хозяйка хочет, чтобы мебель выглядела как новая длительное время. Особенно бархатное покрытие требует тщательного ухода.

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При неправильном уходе мягкую и гладкую ткань может испортить пыль и грязь. Поэтому OBOZREVATEL собрал действенные способы, как самостоятельно и без ущерба очистить свой диван.

Перед началом чистки мебели вам обязательно нужно узнать, может ли ваш диван потерять цвет.

Возьмите кусочек белой ткани, смоченной в воду, и протрите небольшой участок мебели. Если тряпка осталась без пятен, то цвет вашего покрытия устойчив и вы смело можете приступать к работе. Но если ткань стала цветной, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Ухаживать за мебелью, имеющей бархатное покрытие, необходимо ежедневно. Для этого специальной мягкой насадкой для пылесоса очистите поверхности от пыли и мусора.

Для стойких пятен необходимо приложить немного усилий. Если разлили напиток на диван, то лучше сразу приступить к его удалению.

Влажной тряпкой легко промокните жидкость, но не трите диван, потому что так повредите бархат и он уже не будет таким мягким. Если пятно более стойкое, то лучше используйте специальное моющее средство или мыльную воду.

Также можно сделать смесь для чистки самостоятельно.

Для этого смешайте пищевую соду и лимонный сок, это не только удалит пятна, но и избавит от неприятного запаха.

Если у вас есть пароочиститель, воспользуйтесь специальной насадкой для бархата и избавьтесь от грязи.

После чистки дайте высохнуть мебели на свежем воздухе. Откройте окно для проветривания, но ни в коем случае не используйте фен или обогреватель, так как это может привести к деформации бархата.

Также, если ваши домашние питомцы любят понежиться на диване, их шерсть можно легко убрать.

Наденьте кухонные перчатки, смочите руки в воде и протрите мебель. Все нежелательные ворсинки прилипнут к ним. Или используйте мочалку для душа.

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