Задача не из легких: как вывести мокрец на огороде

Звездчатка средняя, которую в народе также называют мокрец, один из самых сложных в удалении огородных сорняков. Он прекрасно приспособлен к выживанию и размножению даже в сложных условиях, поэтому борьба с ним может превратиться в бесконечный цикл.

Видео дня

Но специалисты говорят, что добиться существенного сокращения количества мокреца и сдержать его распространение вполне возможно, если знать некоторые особенности растения. OBOZREVATEL рассказывает об этих особенностях подробнее.

Слабые места мокреца

На первый взгляд мокрец не слишком приспособленное для выживания растение – оно приземистое и не может конкурировать за свет с более высокорослыми сорняками. А поверхностная корневая система не дает ему погружаться глубоко в землю в поисках воды и питательных веществ. В противовес он развил незаурядную живучесть.

Ее обеспечивает способность растения стелиться по земле и быстро образовывать новые корешки. Для этого стебель мокреца состоит и коротких междоузлий, вдоль которых тянутся серебристые волосковидные структуры. За счет этого после контакта с мокрой землей растение очень быстро развивает новые корни и выспускает молодые стебли. К тому же оно несколько раз за сезон дает семена – примерно 2500 семян, которые несколько лет остаются пригодными к прорастанию и просыпаются уже примерно при 5 градусах тепла.

Наиболее бурно мокрец развивается весной, когда уже достаточно тепло, а земля еще влажная. Именно поэтому начинать борьбу с растением нужно, как только на поверхности почвы появятся первые его ростки. Чем моложе сорняк, тем легче его удалить. С семенами бороться сложнее – они не нуждаются в периоде покоя и хорошо сохраняются в земле.

Методы борьбы с мокрецом

Убрать сорняк можно, если заставить его прорасти раньше других растений. Для этого грядки, как только сойдет снег, застилают черной пленкой – под ней почва быстрее прогревается и мокрец начинает прорастать. Как только его нитевидные побеги появятся на поверхности, нужно выбрать солнечный день и убрать пленку. Солнце высушит молодые растения.

Помогает также разрыхление и перекапывание земли. В таком случае семена мокреца углубляются более чем на 1,5 сантиметра в почву, что не дает ему прорастать. После такой обработки можно засевать огород.

Если мокрец уже пророс и его нужно выпалывать, то тяпку под него нужно загонять не менее чем на два сантиметра. Именно на такой глубине расположено большинство корней сорняка. Все, что удастся срубить таким образом, необходимо сложить на подстилку и вынести из огорода, чтобы частицы растения, оставленные на земле, не смогли прорасти и не просыпать семена. Разрыхление земли на участке, зараженном мокрецом, придется повторять каждые 10-15 дней, тогда новые растения не успеют развиться.

Продолжать борьбу с этим злостным сорняком придется также после сбора урожая. Пока теплая погода, растение продолжит размножаться и прорастать. А также разбрасывать семена, которые прорастут следующей весной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от одуванчика на приусадебном участке.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.