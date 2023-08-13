Зачем в жару пить горячий чай: эффект вас удивит

Традиция народов Средней Азии и Ближнего Востока пить в жару горячий чай кажется нам странной. Мы привыкли в такие моменты утолять жажду напитками из холодильника, а о чашке с чем-то горячим нам даже думать страшно.

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Но OBOZREVATEL попытался разобраться, как это работает. И выяснилось, что ученые уже успели объяснить парадоксальный эффект эффекта горячего чая в жару.

Как рассказал кембриджский нейробиолог Питер МакНотон, употребление горячих напитков в жару заставляет организм сильнее выделять пот. А потоотделение является естественным механизмом охлаждения у человека. Испаряясь с поверхности кожи, жидкость охлаждает тело. Поскольку потовые железы расположены по всей коже, то и охлаждение происходит равномерно.

При этом эффект от горячего чая длится достаточно долго, в то время как холодный напиток дает только минутное охлаждение. Далее тело снова согревает себя до прежней температуры и вы так же страдаете от жары.

При этом МакНотон отметил, что чай не содержит большого количества стимулирующих веществ, таких как кофеин, которые могут давать лишнюю нагрузку на организм в жару. Его также можно готовить без сахара, что тоже лучше для здоровья, чем подслащенная газировка.

Другие исследователи отмечают, что чай содержит некоторые электролиты, запас которых нужно возобновлять в периоды, когда тело теряет много жидкости. К тому же он богат антиоксидантами, способными защитить клетки от повреждений. Особенно это актуально для зеленого чая. Также хорошо подойдет любимый травяной напиток, например кисловатый каркаде, который за счет вкуса лучше утолит чувство жажды.

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