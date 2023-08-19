Зачем в унитаз кладут чайные пакетики: хитрый трюк

Поддерживать идеальную чистоту унитаза, когда из труб течет жесткая вода, задача не из простых. К тому же у нее есть неприятный побочный эффект. Либо из-за налета, либо вследствие разрушения эмали агрессивными химическими чистящими средствами сантехническое устройство может начать неприятно пахнуть.

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Неожиданным средством для борьбы с обеими проблемами могут стать обычные чайные пакетики. OBOZREVATEL рассказывает, как их использовать, чтобы добиться наилучших результатов.

В первую очередь отметим, что лучше использовать черный чай. Он обладает большей кислотностью, что важно, когда нужно разрушить известковый налет. А чайные пятна после него легко удаляются простым трением, потому из-за них переживать не стоит. Кроме того, черный чай обладает выраженными дезодорирующими свойствами, поэтому он хорошо уберет неприятный запах.

Чтобы воспользоваться силой этого средства, на загрязненное место в чаше унитаза наложите несколько мокрых чайных пакетиков таким образом, чтобы они покрывали всю площадь пятна. Оставьте их действовать не менее чем на 30 минут, а лучше на несколько часов, например на ночь. Продержав пакетики на пятне, снимите их и хорошо обработайте это место ершиком. Пакетики не смывайте в канализацию, а утилизируйте в мусорном ведре.

Если пятно полностью не оттерлось, можно попробовать завершить чистку с помощью соды и уксуса. Смойте воду и посыпьте мокрую чашу содой, больше внимания уделяйте именно пятнам. Оставьте средство на 15 минут. После этого побрызгайте на него из пульверизатора уксусом и дайте веществам взаимодействовать. Когда перестанет образовываться пена, протрите унитаз ершиком и хорошо прополосните его.

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