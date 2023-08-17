Как быстро и легко отмыть ванную и туалет: корейский способ

Ванная комната – это место в доме, которое нужно тщательно и вовремя чистить, чтобы не привести к появлению неприятного запаха, грязи и известкового налета. Украинские хозяйки привыкли прилагать немало усилий, чтобы убрать дом и создать уют в нем.

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Но корейские женщины борются с грязью в ванной необычным способом. OBOZREVATEL больше узнал об этом.

Вместо того чтобы покупать различные средства для мытья ванны и чистки унитаза или делать такие растворы самостоятельно, хозяйки имеют только одно средство, которое используют для всего. При этом они не моют отдельно раковину, ванну или унитаз, женщины значительно упростили себе жизнь.

Они распыляют средство на все поверхности, ждут несколько минут и все это просто смывают водой. Даже не используют тряпку и губку для удаления пятен.

Такой метод, безусловно, сэкономит ваше время и средства, но результат может не удовлетворить вас. Но если вы все-таки заинтересовались таким способом уборки, то следует обращать внимание на мелочи и подумать о последствиях.

Например, не все чистящие средства имеют одинаковый состав и не всегда они подходят для всего в ванной комнате.

Перед уборкой необходимо прочесть инструкцию, чтобы не повредить покрытие. Агрессивные химические средства могут не только испортить поверхность, но и негативно повлиять на здоровье.

Просто смыть грязь водой не получится. Потому что могут быть стойкие пятна или известковый налет, которые нужно протереть тряпкой или губкой. Также вода не сможет смыть весь мусор с труднодоступных мест.

Чрезмерное использование воды может привести к появлению грибка и плесени, от которых тогда трудно избавиться. Поэтому перед использованием этого метода стоит задуматься о гигиене и безопасности, чтобы не испортить сантехнику и не ухудшить свое самочувствие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об идеальном средстве для уборки унитаза, которое поможет эффективно удалить грязь и микробы.

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