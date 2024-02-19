Зачем в СССР входную дверь обивали искусственной кожей: откуда взялась мода

Даже до сих пор во многих подъездах домов советской застройки можно встретить двери, обитые дерматином с мягким наполнителем. Для молодого поколения это выглядит странным и непонятным, однако такая привычка советских людей имела вполне четкие причины.

OBOZ.UA изучил быт советских людей и рассказывает, откуда появилась эта мода. И при чем здесь не только функциональность, но и красота.

Эстетика и дизайн

Дизайн был, мягко говоря, не самой сильной стороной советской промышленности. Двери выпускались лишь нескольких видов, изготавливались они преимущественно из дерева и выглядели просто. Поэтому люди, которые хотели продемонстрировать свой вкус и даже определенный уровень достатка, дорабатывали дизайн своими силами. По сравнению с крашеным дверным полотном, которое могло растрескаться или поцарапаться, обитая дерматином дверь выглядела очень выигрышно. Тем более что материал не просто закрепляли гвоздями, но и украшали ремешками или декоративными шайбами.

Защита и долговечность

В условиях не утепленного и не изолированного от влажности подъезда хрущевки или брежневки деревянные двери достаточно быстро выходили из строя. Дерматиновое же покрытие позволяло продлить срок их эксплуатации. Дерматин защищал доску от воздействия влажного воздуха, а тёплый поролоновый наполнитель берег от перепадов температуры. К тому же такую обивку можно было довольно легко заменить в случае повреждения. Менять всю дверь в таком случае не приходилось.

Тепло- и звукоизоляция

Еще одна типичная проблема советской застройки – это плохая изоляция от утечек тепла и посторонних звуков. Типичная дверь пропускала чуть ли не все шумы из подъезда. В то время как качественно сделанный подклад из поролона или ваты позволял уменьшить эти неприятные проявления. В квартире становилось одновременно и теплее, и тише. Некоторые утверждали, что так удавалось даже защитить дом от неприятных запахов, которые были достаточно типичными для тесных подъездов.

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