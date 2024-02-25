Зачем в СССР консервировали воду: какая она была на вкус

Сейчас это может показаться странным, но в СССР консервировали не только привычные продукты, такие как мясо, рыбу, овощи и т.д., но и воду. Несмотря на то, что дефицита питьевой жидкости не было, многие граждане бывших советских государств помнят эти жестяные банки.

Узнайте, зачем в союзе консервировали воду и какой она была на вкус, в материал от OBOZ.UA.

Консервированная вода продавалась в жестянках по 250 мл. Срок годности – 2 года при условии, что она сохранялась при температуре от 35 до 66 градусов.

Для кого производили консервированную воду?

Как ни странно, купить подобные консервы в обычном магазине было нельзя, потому что они были предназначены для отдельной категории людей, а именно для моряков и подводников. На кораблях и подлодках всегда был дополнительный запас воды, чтобы ее хватило на несколько дней в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Также жестянки входили в сухпайку для спасательных шлюпок.

Однако согласно указанному на инструкции консервированную воду рекомендовалось использовать только в крайнем случае, если пресную воду совершенно невозможно добыть другим способом.

"Не пейте в первые сутки. Собирайте и пейте дождевую воду, заполните ею все имеющиеся в вашем распоряжении емкости. Консервированную воду используйте в крайнем случае", – говорилось на упаковке.

Стоит отметить, что для хранения воды выбрали именно консервные банки, а не пластик или стекло, потому что они герметичны, крепки, не пропускают ультрафиолет и относительно легкие.

Точной даты начала выпуска консервов нет, однако первый госстандарт на такие банки появился в 1962 году.

Наверняка вы догадываетесь, но в банках находилась не обычная вода из-под крана. Сначала ее кипятили, добавляли туда аскорбиновую кислоту и только потом закрывали.

Какой была на вкус консервированная вода?

Сейчас уж точно срок годности любой консервированной воды истек, поэтому стоить ее сейчас было бы сомнительным решением. Однако граждане СССР, которым пришлось попробовать эту воду еще до развала советской системы, рассказывают, что она имела специфический вкус.

В то же время некоторые замечают, что консервированная вода была похожа на дистиллированную. Также она была совершенно не вкусной, но выполняла свою функцию исправно.

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