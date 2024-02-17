Четыре семьи на одну кухню: как на самом деле жили люди в бесплатных квартирах в СССР

Фанаты СССР часто используют в пользу советской системы аргумент о бесплатном жилье, которое государство, якобы просто так, дарило своим гражданам. Однако реальность была совсем не такой безмятежной, как о ней иногда вспоминают.

О реалиях убогого советского жилья рассказал блогер Максим Мирович, показав фотографии того, как на самом деле жили граждане СССР.

Люди жили в бесплатных квартирах на так называемых птичьих правах, а в собственность квартиры получили только после распада союза. Это жилье невозможно было ни продать, ни обменять. Кроме того, в любой момент людей могли оттуда выселить.

Знаменитые "сталинки" часто вспоминают, как хороший пример бесплатного жилья в СССР, однако обычно не подчеркивают, что на целую семью была рассчитана только одна комната. То есть в коммуналке могло жить по 2-4 семьи, вообщем от 5 до 25 человек на квартиру.

Целые "сталинки" могли получить только советские номенклатурщики, военные и другой "обслуживающий аппарат".

Когда к власти пришел Хрущев, он попытался решить жилищный вопрос и заявил, что каждая семья будет жить в отдельной квартире. Однако СССР – это бедная страна, поэтому возможности построить качественное и удобное жилье для всех не было.

По союзу стали массово появляться серые, убогие, дешевые коробки. В квартирах полностью убрали коридоры, опустили потолки с 3 до 2,5 или 2,3 метров и объединили санузлы. Кухни по своим размерам напоминали, скорее, коморы. Единственное, что оставили, это минимально допустимую ширину лестницы, чтобы можно было без проблем вынести гроб.

В эти маленькие помещения заселяли те же самые большие семьи. На площади 40-45 квадратных метров с невероятно маленькими санузлом и кухней могли проживать мама, папа, несколько детей, а еще бабушка и дедушка.

То, что в СССР называли "однокомнатной квартирой", в развитых странах считалось студиями для бедных студентов, а в союзе в таких жили семьи по меньшей мере по 3-4 человека.

Типичная советская гостиная в "хрущевке" – это узкая комната-пенал, полированная стенка, занимающая треть помещения, диван, телевизор и около 5-6 квадратных метров для размещения целой большой семьи. Даже если представить, что в квартире есть хотя бы две комнаты – это невероятная теснота.

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