Так поступали еще в СССР: зачем опытные хозяйки втыкают иглы в мыло

У каждой хозяйки есть свои секреты ведения домашнего хозяйства. Некоторые из них передаются из поколения в поколение, другие появляются в процессе работы.

Хотя большинство советов и правил, которые пришли к нам из СССР, являются не только бессмысленными, но и вредными, некоторые из них достойны внимания. Например, издание Главред рассказало о том, почему наши советские предки втыкали иглы в мыло, и почему это было полезно.

Когда современные люди слышат о том, что в СССР было распространенным явлением втыкать иголки в мыло, они часто думают о том, что это связано с дефицитом.

Например, люди очень боялись потерять свои иглы, поэтому хранили их на виду. Или, возможно, в СССР нельзя было найти органайзеры и специальные емкости для хранения принадлежностей для шитья, поэтому приходилось придумывать разные лайфхаки.

Однако на самом деле все гораздо проще и втыкание игл в мыло имеет логическое и практическое объяснение. Кроме того, даже сегодня этот метод использует немало рукодельниц.

Зачем хозяйки втыкают иглы в мыло?

При ручном шитье металлическая игла иногда может цепляться за волокна ткани или застревіть между ними. Поэтому процесс работы значительно усложняется и появляется риск повредить деликатные изделия.

Но советские хозяйки нашли выход. Они просто смазывали конец своих игл мылом, что делало их более гладкими и уменьшало трение.

Раньше люди шили своими руками гораздо чаще, чем сейчас, поэтому этот лайфхак стал настоящим спасением для многих хозяек.

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