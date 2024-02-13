Зачем в комнате после ремонта ставят свежемолотый кофе: изобретательная хитрость

Каждый, кто когда-нибудь красил что-то у себя дома, знает, каким стойким может быть запах краски. Особенно сложно с ним бороться, если вы покрасили стены. Пары краски не просто неприятно пахнут, они могут быть достаточно вредными, поэтому в таком помещении нужно провести серьезное проветривание. А еще поставить мисочку со свежемолотым кофе.

Но зачем? Эксперты по уборке утверждают, что она сделает проветривание более эффективным. Все из-за незаурядных дезодорирующих свойств. OBOZ.UA рассказывает подробнее, что делает кофе таким эффективным и как его использовать для устранения запахов в комнате.

Как кофе устраняет запахи

В составе натурального кофе содержится немало азота – именно это вещество помогает бороться с неприятными запахами. Азот в сочетании с углеродом используют в промышленных воздушных фильтрах, задача которых устранять достаточно сильные запахи, такие как запах сероводорода.

Кроме того, молотый кофе очень гигроскопичен, а значит он соберет на себя все капли воды, которые могут содержать ароматические молекулы. Вместо этого продукт оставит по себе красивый аромат, который напомнит о первых глотках любимого напитка утром. Прекрасный обмен, не правда ли?

Как избавиться от запаха краски с помощью кофе

Поскольку кофе возьмет на себя молекулы краски, которые сложно назвать полезными для применения внутрь, для борьбы с неприятным запахом лучше брать просроченные зерна. Или воспользоваться гущей от уже заваренного напитка. Использованный кофе сохраняет свои дезодорирующие свойства в полной мере.

Чтобы сделать эффективный улавливатель запаха, возьмите несколько неглубоких сосудов – стеклянных баночек или металлических поддонов. Пластика лучше избегайте, ведь он сам может пропитаться запахом краски. На дно каждого сосуда насыпьте небольшой слой гущи или зерен. Поместите контейнеры по комнате равномерно и оставьте их на ночь.

Чем больше будет площадь поверхности кофе, тем эффективнее он будет бороться с запахом краски. Поэтому выбирайте широкие сосуды. Наутро вы заметите, что они впитали в себя весь неприятный аромат, оставив в помещении кофейные нотки. Использованный кофе останется выбросить и наслаждаться обновленным помещением без химозных ароматов.

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