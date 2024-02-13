Это должны знать все владельцы кошек и собак: 14 советов по уборке

Домашние любимцы, кроме положительных эмоций, доставляют еще и немало хлопот. Речь идет прежде всего об уборке. От шерсти на коврах и обивке до конфузов в самых неожиданных местах – четырехлапые умеют устроить настоящий беспорядок.

Простые, но эффективные советы помогут быстро очистить мебель. Эксперты опубликовали 14 советов, которые значительно облегчат уборку.

Совет 1: используйте валик для ворса

Валик для ворса – отличный способ удалить шерсть из одежды, но вы также можете использовать его на диванах, стульях, шторах и другой мебели. "Валики для ворса обычно охватывают широкую площадь поверхности и эффективны для сбора шерсти домашних животных", – отметила Алисия Соколовски, президент AspenClean.

Совет 2: экологические ингредиенты

Пищевая сода действует как эффективный дезинфектор. Она быстро поглощает и устраняет неприятные запахи. Можно приготовить спрей, смешав соду и воду и побрызгав им ковры или мебель. Как вариант, используйте соду в чистом виде, рассыпав ее на поверхности. Подождите 15-30 минут, а затем удалите абразивные частицы с помощью пылесоса.

Совет 3: защитите слив душа от шерсти

Слив может забиться от шерсти домашних животных после купания, но есть способы минимизировать негативные последствия. Расчесывание любимца перед купанием помогает удалить шерсть. Следует использовать щетку для ухода за типом шерсти вашего питомца, чтобы уменьшить линьку во время купания. Кроме того, целесообразно разместить над канализационным отверстием защитные детали, удерживающие засор.

Совет 4: используйте чехлы для мебели

Если вы не можете уберечь мебель от домашних животных, используйте чехлы, чтобы защитить ткань от повреждений, пятен и нежелательных запахов. Чехлы должны быть прочными и устойчивыми к износу. Избегайте материалов, которые можно легко проколоть или порвать когтями.

Совет 5: вытирайте лапы после прогулки

Если ваш любимец был на улице во время непогоды, следует сразу на пороге протереть лапы влажной тряпкой, прежде чем приступать к купанию в ванной.

Совет 6: используйте подстилку

Кошки склонны рассыпать туалетный наполнитель во время загребания. Эксперты советуют приобрести мусорный коврик. Особенно эффективны коврики с текстурированной поверхностью.

Совет 7: выберите правильный наполнитель

Еще один способ оградить дом от повсеместного мусора – выбрать правильный наполнитель и качественную емкость для него. Идеально подойдут емкости с большими бортами.

Совет 8: регулярно мойте подстилку домашних животных

Независимо от того, идет ли речь о кровати для собак или башни для кошек, подстилку вашего питомца следует регулярно чистить, чтобы предотвратить появление запахов и накопления шерсти. Используйте моющие средства, безопасные для домашних животных, и подумайте о приобретении чехлов, которые можно легко снять и постирать. Подстилку можно посыпать пищевой содой на 10-15 минут, затем тщательно пропылесосить.

Совет 9: регулярная уборка

Используйте пылесосы с насадками для шерсти домашних животных, тщательно очищающие пол и мебель.

Совет 10: уход за любимцем

Ежедневное расчесывание и регулярное купание любимца помогут защитить дом от повсеместной шерсти и неприятного запаха. Кроме того, защитите пол и двери от повреждений, обрезая когти своего питомца, когда они становятся слишком длинными.

Совет 11: используйте резиновую перчатку

Шерсть домашних животных на обивке мебели и других тканевых поверхностях можно удалить резиновой перчаткой.

Совет 12: защитный коврик у емкостей с едой

Коврики могут улавливать любые разливы и облегчать уборку. Лучше выбирать коврики, которые легко моются и имеют нескользящую поверхность.

Совет 13: лайфхаки для уборки

Быстрая и эффективная уборка после домашних животных имеет важное значение для поддержания чистой и здоровой среды обитания. Если конфуз случился, сначала попробуйте собрать как можно больше отходов, а затем очистите поверхности водой с моющим средством, безопасным для животных. От запаха поможет избавиться от сода.

Совет 14: когтеточка для кошек

Кошки могут царапать поверхности, чтобы обозначить свою территорию либо же просто точить когти. Предотвратить царапины на мебели можно, приобретя когтеточку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от запаха домашних любимцев в квартире.

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