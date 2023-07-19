Зачем туалетную бумагу кладут в холодильник: трюк, который стоит попробовать

Есть несколько причин появления неприятного запаха в холодильнике: наличие испорченных продуктов, чрезмерное засорение, поломки в системе вентиляции, нерегулярная мойка. Холодильник следует мыть и дезинфицировать как минимум раз в месяц.

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В сети набирает популярность интересный лайфхак. Эксперты по уборке советуют положить в холодильник рулон туалетной бумаги. Зачем это делать и как бумага избавит от неприятного запаха, рассказало издание Informacion.

Лайфхак с туалетной бумагой

Перед тем как положить бумагу в холодильник, необходимо пропитать специальной смесью, которую очень легко приготовить. Именно этот раствор гарантирует чистоту и свежий запах.

Необходимые ингредиенты:

сода;

вода.

Шаг 1. В емкость налейте воду и добавьте немного пищевой соды.

Шаг 2. Тщательно перемешайте и пропитайте этой жидкостью туалетную бумагу.

Шаг 3. После пропитки поместите рулон в нижний угол холодильника, чтобы он не мешал другим продуктам.

Секрет лайфхака – в пищевой соде, поглощающей неприятные запахи. В идеале следует использовать небольшой рулон, чтобы он не занимал много места внутри.

Как мыть холодильник

Прежде чем класть внутрь туалетную бумагу, важно тщательно очистить холодильник. Снимите все подвижные части, ящики для овощей, полки и подставки – таким образом будет легче беспрепятственно очистить внутреннюю часть прибора.

В первую очередь следует очистить резину на дверях, поскольку там накапливается больше всего микробов. Идеальным помощником будет уксус. Следует смочить губку или ткань в смеси уксуса и воды и хорошо протереть резину. Полки можно помыть уксусным раствором. Для приготовления смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 (по 100 мл). Когда все высохнет, положите внутрь холодильника рулон бумаги.

Кстати, эксперты рассказали об идеальной температуре для холодильника. Они рекомендуют установить в холодильнике температуру 4 °C (или ниже), а в морозильной камере – от -17 °C до -24 °C. Идеальная температура в холодильнике может быть ниже: от 1,7° до 3,3°C. Главное – не превышать порог 4 °C, ведь именно тогда бактерии начинают быстро размножаться.

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