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Зачем туалетную бумагу кладут в холодильник: трюк, который стоит попробовать

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
1,1 т.
Зачем туалетную бумагу кладут в холодильник: трюк, который стоит попробовать

Есть несколько причин появления неприятного запаха в холодильнике: наличие испорченных продуктов, чрезмерное засорение, поломки в системе вентиляции, нерегулярная мойка. Холодильник следует мыть и дезинфицировать как минимум раз в месяц.

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В сети набирает популярность интересный лайфхак. Эксперты по уборке советуют положить в холодильник рулон туалетной бумаги. Зачем это делать и как бумага избавит от неприятного запаха, рассказало издание Informacion.

Лайфхак с туалетной бумагой

Перед тем как положить бумагу в холодильник, необходимо пропитать специальной смесью, которую очень легко приготовить. Именно этот раствор гарантирует чистоту и свежий запах.

Необходимые ингредиенты:

  • сода;
  • вода.

Шаг 1. В емкость налейте воду и добавьте немного пищевой соды.

Шаг 2. Тщательно перемешайте и пропитайте этой жидкостью туалетную бумагу.

Шаг 3. После пропитки поместите рулон в нижний угол холодильника, чтобы он не мешал другим продуктам.

Секрет лайфхака – в пищевой соде, поглощающей неприятные запахи. В идеале следует использовать небольшой рулон, чтобы он не занимал много места внутри.

Зачем туалетную бумагу кладут в холодильник: трюк, который стоит попробовать

Как мыть холодильник

Прежде чем класть внутрь туалетную бумагу, важно тщательно очистить холодильник. Снимите все подвижные части, ящики для овощей, полки и подставки – таким образом будет легче беспрепятственно очистить внутреннюю часть прибора.

В первую очередь следует очистить резину на дверях, поскольку там накапливается больше всего микробов. Идеальным помощником будет уксус. Следует смочить губку или ткань в смеси уксуса и воды и хорошо протереть резину. Полки можно помыть уксусным раствором. Для приготовления смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 (по 100 мл). Когда все высохнет, положите внутрь холодильника рулон бумаги.

Кстати, эксперты рассказали об идеальной температуре для холодильника. Они рекомендуют установить в холодильнике температуру 4 °C (или ниже), а в морозильной камере – от -17 °C до -24 °C. Идеальная температура в холодильнике может быть ниже: от 1,7° до 3,3°C. Главное – не превышать порог 4 °C, ведь именно тогда бактерии начинают быстро размножаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть холодильник от желтизны с помощью спирта и хозяйственного мыла.

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