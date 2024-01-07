Зачем ставить стакан с водой и таблеткой против похмелья в холодильник: результат удивит

Таблетки против похмелья особенно пригодятся после праздников. Эксперты говорят, что это лекарство достаточно универсальное: оно способно избавить от изжоги, головной боли и даже расстройства желудка.

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Помимо успокаивающего облегчения от похмелья, шипучий напиток станет идеальным решением для ряда домашних проблем. Эксперты House Digest отмечают, что таблетки можно использовать и для дезинфекции холодильника.

Стакан с водой и таблеткой против похмелья

После праздников в холодильнике может появиться неприятный запах. Все, что вам нужно сделать – это опустить таблетку алка зельтцер в стакан воды и оставить на 30 минут в холодильнике. Этот лайфхак мгновенно поглотит любые ароматы и освежит прибор.

Есть еще один лайфхак. Растворите таблетку в воде, затем воспользуйтесь губкой, смоченной в растворе, чтобы протереть внутреннюю часть холодильника. Это поможет устранить пятна и неприятные запахи.

Почему это работает

Секрет эффективности – в ингредиентах. Таблетки против похмелья содержат три основных действующих вещества: аспирин, лимонную кислоту и пищевую соду. Последние два компонента являются хорошо известными очистными средствами.

Лимонная кислота отлично подходит для дезинфекции и очищения. Она даже поможет избавиться от плесени и грибковых спор.

Пищевая сода – это основной бытовой продукт, известный своей универсальностью. Кислотно-щелочная реакция способствует качественной и быстрой дезинфекции. Продукты, хранящиеся в холодильнике, постоянно получают химические изменения, что часто приводит к появлению запахов, вызванных окислением жирных кислот. Когда пищевая сода контактирует с этими запахами, микроскопические частицы бикарбоната натрия двигаются в воздухе, вступают в контакт с газообразными побочными продуктами и нейтрализуют их. Простыми словами, сода химически изменяет структуру молекулы.

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