Как избавиться от известкового налета в ванной: три гениальных способа

Известковый налет – не только эстетическая проблема, он может нанести серьезный урон поверхностям. Осадок образуется в результате воздействия жесткой водопроводной воды и разложения гидрокарбонатов кальция и магния.

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Известковые отложения чаще всего быстро появляются на смесителях, в душевых кабинах, на умывальниках, в унитазах. OBOZ.UA рассказывает о трех лайфхаках, которые помогут избавиться от налета.

Лайфхак 1

Стоит приготовить натуральный кислотный раствор. Необходимо смешать воду и белый уксус в соотношении 1:1 и налить жидкость в бутылку с распылителем. После опрыскивания следует оставить раствор на пораженных участках на 5-10 минут, затем протереть губкой или щеткой и смыть проточной водой.

Лайфхак 2

В качестве альтернативы можно использовать лимонную кислоту. Самый простой способ – разрезать лимон пополам на втереть сок из одной половинки непосредственно в известковый налет. Кислоты способны быстро расщепить отложения. Кроме того, лимон действует как эффективный дезинфектор и способен наполнить комнату приятным цитрусовым ароматом.

Лайфхак 3

Тяжелее всего очистить от известкового налета душевые лейки и смесители. Налейте белый уксус в полиэтиленовый пакет и прикрепите его вокруг лейки или смесителя с помощью резинки. Лучше оставить средство на ночь. Уксус и пар эффективно очистят известковый налет, а поверхности будут чистыми и блестящими.

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