Зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики в обувь: хитрый трюк

Обувь, которую мы носим каждый день, может терять свежесть и накапливать неприятные запахи. К счастью, существует простой лайфхак, который поможет избавиться от этой проблемы.

У большинства из нас чайные пакетики ассоциируются с успокаивающей паузой, когда мы садимся, чтобы насладиться горячим напитком. Однако издание Informacion поделилось полезным и неожиданным методом их использования.

Чайные пакетики, обычно выбрасываемые после заваривания чая, имеют множество полезных применений. Они станут экологичной и эффективной альтернативой для решения мелких бытовых проблем. К примеру, можно уменьшить темные круги, накладывая их на глаза или сделать натуральное удобрение для растений.

Однако самый популярный метод использования чайных пакетиков не по прямому назначению – это дезодорация обуви.

Чайные пакетики благодаря своим абсорбирующим свойствам действуют как натуральные дезодоранты. Они помогут устранить любой неприятный запах из обуви.

Для этого необходимо поместить в него сухой пакетик чая и оставить на ночь. Он поглотит влагу, которая часто является питательной средой для бактерий, вызывающих неприятный запах. Благодаря этому лайфхаку ваши любимые кроссовки будут гораздо свежее.

В следующий раз, когда вы будете наслаждаться чашкой чая, дважды подумайте, прежде чем выбросить чайный пакетик. Возможно, он станет решением, которое вы так долго искали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где можно использовать чайные пакетики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.