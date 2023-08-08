Не выбрасывайте: необычные способы повторно использовать чайные пакетики

Чайный пакетик можно использовать повторно – и речь идет не о многократном заваривании. Последнего как раз следует избегать, так напиток теряет вкусовые качества. Чайный пакетик пригодится при уборке и приготовлении некоторых блюд.

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Специалисты говорят, что заварка справится с жиром на тарелках не хуже магазинных средств. OBOZREVATEL собрал топ лайфхаков для повторного использования чайных пакетиков.

Для мытья посуды

Чайная заварка пригодится при мытье посуды. Заполните раковину теплой водой, положите несколько чайных пакетиков и окуните в раствор грязные тарелки. Это экологически чистый способ, который поможет быстро избавиться от грязи и жира.

Для маринования

Опытные кулинары рекомендуют использовать чайные пакетики для маринования мяса. Просто положите в маринад несколько пакетиков с заваркой – это придаст блюду пикантный вкус и аромат. Содержащиеся в составе чая танины помогут размягчить волокна мяса, что особенно актуально при мариновании говядины.

Для рыбы

Чайные пакетики используют для приготовления шпротов в домашних условиях. Заварите 2-3 пакетика черного чая в одной чашке и подождите 20 минут. Далее выкладываем рыбу на сковороде и заливаем ее заваркой. Можно использовать сардины, кильки, шпроты и другие виды рыб. Добавляем кубик куриного бульона, 100 г растительного масла и протушиваем рыбу до испарения всех жидкостей (обычно приготовление занимает 40-60 минут).

Для гарнира

Иногда кулинары кладут чайные пакетики в закипающую воду для приготовления гарнира. Следует опустить пакетики в кастрюлю до того, как вода закипит, затем вынуть и отварить рис, спагетти или овсянку.

Для творчества

Чайные пакетики часто используют для творчества. Например, ими можно "состарить" бумагу, чтобы придать ей эффектный раритетный вид.

Для чистки унитаза

Положите несколько чайных пакетиков в унитаз, подождите 5 минут и протрите поверхности влажной тряпкой. Сантехника будет сиять чистотой.

Важная оговорка: если оставить пакеты в унитазе надолго, на поверхности могут появиться коричневые пятна.

Для чистки ковров, окон и зеркал

Для очищения ковра нужно высыпать содержимое чайного пакетика на блюдце, высушить листья, посыпать ими загрязнение и пропылесосить волокна. Для придания блеска окнам и зеркалам специалисты советуют протереть поверхность влажными пакетиками, затем вытереть остатки мягкой тряпкой из микрофибры.

От укусов комаров

В народе говорят, что чайные пакетики можно прикладывать к местам, пораженным укусами комаров – заварка снимет отеки и красноту.

Для красоты

Девушки часто используют чайные пакетики для борьбы со следами усталости и мешками под глазами. Слегка влажные пакетики натурального чая без примесей кладут на глаза на 10-15 минут.

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