Зачем опрыскивать огурцы и помидоры смесью с молоком: полезная хитрость

В деле защиты огородных посевов от болезней и вредителей дачники прибегают к разным ухищрениям. Один из самых необычных лайфхаков рекомендует использовать опрыскивание на основе молока и йода против почернения помидоров и увядания огурцов.

OBOZ.UA решил выяснить, каким образом такая смесь может помочь. А также как ее готовить, чтобы защитить свои овощи наиболее эффективно.

Эксперты говорят, что молочно-йодовое опрыскивание помогает защитить помидоры от фитофторы, а именно она вызывает почернение плодов. Также смесь может быть хорошим средством профилактики мучнистой росы, поражающей обе культуры. Некоторые огородники утверждают, что такая обработка помогает бороться также с тлей.

Итак, как приготовить столь полезную смесь? Возьмите ведро воды комнатной температуры и добавьте в него пакет магазинного молока. Важно брать именно пастеризованное молоко, ведь в нем точно будут отсутствовать какие-либо собственные бактерии. В этот раствор необходимо ввести 10-20 капель йода и столовую ложку стружки хозяйственного мыла. Стружку можно заменить жидким средством. Дозировка при этом сохраняется.

Все составляющие нужно перемешать и сразу использовать в огороде. Проводить опрыскивание лучше вечером, чтобы оно не испарилось сразу на солнце, а какое-то время побыло на листьях, чтобы лучше подействовать.

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