Зачем нужны цветные полоски на зубной пасте: развенчиваем распространенный миф

Цвета полосок на тюбиках зубной пасты несут определенную информацию – по крайней мере, так утверждает весьма популярный миф. Особенно опасной иногда называют пасту с черной полоской – она якобы содержит агрессивные химические вещества.

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Согласно другой версии, полоски на пасте определяют уровень ее абразивности. OBOZREVATEL развенчивает популярный миф о значениях цветовых меток на тюбике.

Часто в сети можно встретить предположение, что полоски на тюбике пасты – это своеобразная маркировка. Зеленая – "безопасная", означает, что в состав входят только натуральные компоненты, красная свидетельствует о наличии синтетических и натуральных веществ, синяя – соотношение натуральных и химических составляет 20% на 80% соответственно, а черная указывает на агрессивный синтетический состав.

Эта теория не выдерживает критики, равно как и мнение о том, что полоска означает уровень абразивности. Здесь по аналогии: черная полоска – паста максимально абразивная и царапающая эмаль, зеленая – вполне приемлемая для ежедневного использования, так называемая фитопаста на основе трав.

На самом деле, разноцветные отметки на тубе – это просто знак для упаковочных машин. Нужен он для того чтобы датчик на конвейере мог распознавать эту разметку и в нужном месте отрезать тюбик. Основное правило – метка должна контрастировать с цветом фона, иначе датчик ее не прочтет.

Так что полоски являются техническими элементами, они никоим образом не определяют ни состав, ни абразивность, ни уровень отбеливания. Часто такие метки делают, используя цвет, уже имеющийся на дизайне упаковки.

Распознать натуральную зубную пасту можно при наличии знаков организаций, занимающихся сертификацией натуральных продуктов.

В состав пасты всегда входят активные вещества, фтор, витамины, лекарственные экстракты или эфирные масла (например, ментол добавляет освежающий аромат). Сырье для приготовления пасты может иметь как натуральное, так и синтетическое происхождение.

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