Не мочите зубную щетку перед чисткой: названа причина

Есть один распространенный утренний ритуал, который делают почти все. Речь идет о привычке мочить зубную щетку перед тем, как начать чистить зубы. Порядок действий неизменен:берем щетку, опускаем ее на секунду под струю воды, намазываем зубной пастой и начинаем процесс.

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Но эксперты говорят, что мочить щетку перед чисткой зубов не нужно. Об основных причинах рассказало издание Sante Plus.

Почему не желательно мочить зубные щетки

Чтобы сохранить здоровье полости рта, зубы нужно чистить несколько раз в день. Есть мнение, что, смачивая щетку и делая ее таким образом более мягкой, можно предотвратить повреждение и кровоточивость десен.

По мнению экспертной группы стоматологов, сухая чистка зубов была бы гораздо эффективнее против зубного налета и камня. Это действительно самый лучший способ глубоко почистить зубы и устранить бактерии. Более того: оказывается, таким образом можно избавиться от неприятного запаха изо рта. Чистка зубов без добавления воды лучше борется с галитозом.

Стоматологи рекомендуют очень специфический ритуал: сначала произвести глубокую сухую чистку, а затем почистить зубы еще раз, с зубной пастой. Это поможет получить это приятное чувство свежести. После этого нужно ополоснуть ротовую полость ополаскивателем с фтором.

Сухая чистка будет полезна и для детей, поэтому к этому следует приучать с детства. Малышам нужно использовали сухую зубную щетку для последующего удаления налета, зубного камня и остатков пищи, застрявших между зубами. Это также позволяет избежать риска проглатывания зубной пасты.

Этот метод рекомендуют и специалисты Гарвардской школы стоматологической медицины. Следует не забывать также использовать зубную нить до или после чистки зубов.

Как правильно чистить зубы

1. Чистить зубы рекомендуют фторированной зубной пастой в течение двух минут. Разделите время между верхними и нижними зубьями влево и вправо.

2. Наклоните зубную сетку.

"Щетинка должна быть направлена к деснам, где они сталкиваются с зубами, то есть к месту соединения, где накапливается налет и зубной камень. Щетинки не должны быть перпендикулярны вашим зубам, под углом 90 градусов, а скорее под углом, под углом 45 градусов ", – говорит доктор Цзян, профессор Гарвардской школы стоматологической медицины.

3. Чистите зубы также круговыми движениями, чтобы удалить остатки пищи, застрявшей у линии десен.

4. Не нажимайте слишком сильно во время чистки, иначе вы рискуете получить раздражение или даже ранить десну.

5. Не забывайте чистить язык.

6. В конце тщательно прополощите рот.

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