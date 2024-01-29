Зачем нужны большие прорези сбоку на терке: как правильно пользоваться
Терку используют в процессе приготовления многих блюд. И хотя на рынке уже появилось много разнообразных девайсов для ускорения процесса измельчения овощей, старая добрая терка всегда пригодится.
Чаще используют так называемую "свекольную" сторону с самыми большими отверстиями. А вот на большие боковые прорези часто не обращают внимания. Зачем они нужны и как правильно ими пользоваться – читайте в материале OBOZ.UA.
Зачем нужны боковые прорези
Боковые прорези часто остаются без внимания в процессе измельчения овощей, однако еще несколько десятилетий назад их активно использовали.
Узкие боковые прорези пригодятся при нарезании продуктов тонкими ломтиками. К примеру, если для декора салатов или основных блюд вам нужно идеально тонко нарезать сыр или огурец, боковая терка станет незаменимой помощницей.
Инструкция по использованию
- Терку нужно положить горизонтально, а сторона с узкими прорезями должна быть сверху.
- Проведите выбранным продуктом по прорезям – и вы легко получите почти прозрачные слайсы, которые станут идеальным декором.
- Боковую терку можно использовать для нарезки закусок.
Сторону с квадратными также обычно обходят вниманием, а зря. Именно она поможет качественно измельчить морковь или капусту для салатов. А терка с большими отверстиями пригодится даже в процессе выпечки: именно на ней можно измельчить твердое масло, чтобы быстро добиться его мягкости или таяния. Подробнее о назначении и использовании каждой стороны терки – читайте в материале.
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