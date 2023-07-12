Зачем нужна каждая сторона терки: знают не все хозяйки

Терка незаменима в процессе приготовления многих блюд. Конечно, сейчас появилось много новинок, и разнообразные девайсы могут ускорить процесс измельчения овощей, однако старая добрая терка всегда пригодится.

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Чаще используют большую, так называемую "свекольную" сторону терки. OBOZREVATEL разбирался в вопросе функциональности каждой стороны для натирания.

Терка с большими отверстиями

Именно на этой стороне чаще всего натирают овощи, фрукты и сыры. Ее называют "свекольной", ведь именно на терке с большими отверстиями измельчают свеклу для борща.

Также на ней можно натирать отварные яйца и другие ингредиенты для многослойных салатов. Эксперты говорят, что полезной терка с большими отверстиями будет и для выпечки: именно на ней можно измельчить твердое масло, чтобы быстро добиться его мягкости или таяния.

Терка с каплевидными отверстиями

Терка с мелкими каплевидными отверстиями используется, если нужно натереть те же продукты, что и в первом случае, но до меньших размеров. Эту сторону обычно используют для измельчения овощей при приготовлении блюд детского питания: салатов, супов, фруктово-овощных пюре.

Терка с большими горизонтальными отверстиями

Плоские и волнообразные большие отверстия предназначены для нарезки овощей кольцами или слайсами. Обычно ими мало кто пользуется. Кулинары используют эту сторону терки, чтобы нарезать лук или картофель кольцами одинаковой толщины – получатся идеальные чипсы.

Сторона с зубчиками

Колючую сторону терки можно использовать для измельчения лука или чеснока, а также для приготовления крем-супов и детских пюре.

Сторона с квадратными отверстиями

Эту сторону также обычно обходят вниманием, а зря. Именно она поможет качественно измельчить морковь или капусту для салатов. Эту сторону часто делают двусторонней, что значительно ускоряет процесс измельчения овощей.

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